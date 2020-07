Paulistão deve voltar dia 22 de julho; jogos serão sem torcedores

O Governo de São Paulo autorizou a volta das partidas oficiais de futebol a partir do dia 22 de julho. O Anuncio contou com a presença do presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Reinaldo Carneiro Bastos.

Desde o dia 1º de junho está em vigor o Plano São Paulo, no qual permite a reabertura de serviços e comércios em regiões do Estado, de acordo com a taxa de contagio do coronavírus (covid-19).

Os jogos só serão disputados em cidades que estão na Fase 3 (Amarela), do Plano São Paulo. Atualmente, apenas a capital paulista e cidades da região do ABC estão nesta etapa.

De acordo com a gestão estadual, a FPF terá que cumprir um protocolo sanitário para organizar os jogos. O Campeonato Paulista foi paralisado no mês de março, ele possui ainda seis rodadas, sendo duas de classificação e quatro de eliminatórias. A previsão de disputa da decisão estpa marcada para o dia 8 de agosto.

Os treinos dos clubes voltaram apenas no mês passado. Há exigência de testagem regular e medição de temperatura de jogadores e demais profissionais, limitação de pessoas nos treinamentos e uso obrigatório de máscaras, exceto quando a proteção limita ou prejudica atividades dos atletas.

Os jogos terão limitação de acesso de jornalistas, atletas, comissões técnicas, corpo médico, equipes de arbitragem, funcionários operacionais e seguranças. O uso da máscara será obrigatório para todos, exceto aos jogadores e a arbitragem durante a realização das partidas.