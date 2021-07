Paulistas receberam doses vencidas da AstraZeneca. Veja se o seu lote está nessa lista

Pelo menos 26 mil doses vencidas da vacina AstraZeneca foram aplicadas em diversos postos de saúde do país. Os dados foram extraídos de registros oficiais do Ministério da Saúde, e até o último dia 19 de junho, os imunizantes com o prazo de validade expirado haviam sido utilizados em 1.532 municípios brasileiros. Em São Paulo foram aplicadas 996 vacinas vencidas.

A cidade de Maringá vacinou 3.536 pessoas com o produto da AstraZeneca fora da validade (primeira dose em todos os casos). Belém (PA) vacinou outras com 2.673 pessoas. A média de uso das vacinas vencidas por estado foi de 700 doses.

Quem tiver recebido uma dose de um desses oito lotes de AstraZeneca após a data de validade deve procurar uma unidade de saúde para orientações e acompanhamento.

Quem tomou imunizante vencido precisa se revacinar pelo menos 28 dias depois de ter recebido a dose administrada equivocadamente. Na prática, é como se a pessoa não tivesse se vacinado.

Confira os lotes: