Pedido de matrícula para Ensino Infantil de SP será pela internet

A partir de hoje (17), quarta-feira, a Prefeitura irá abrir um formulário on-line para que pais matriculem seus filhos na Rede Municipal de Ensino. A iniciativa acontece em razão do fechamento das escolas por conta pandemia do coronavírus (covid-19). Para acessar o formulário basta clicar aqui.

O questionário disponibiliza apenas matrículas para vagas na Educação Infantil, como creche e pré-escola. As famílias deverão informar seus dados pessoais e o da criança, como:

Nome do estudante;

Data de nascimento;

Endereço;

Certidão de Nascimento da criança; e

CPF e e-mail do responsável;

Assim que preencher a matrícula, as famílias receberão e-mail contendo o número do protocolo de inscrição para acompanhamento do cadastro no portal no ícone “Estidantes e Famílias” (clique aqui).

Aulas em meio a pandemia

Em razão da pandemia, as aulas de escolas públicas e privadas acabaram se tornando EaD (Ensino a Distância). Tanto o Governo como a Prefeitura de São Paulo ainda não anunciaram a volta das aulas presenciais.

Por conta disso, o Governo de São Paulo estuda ampliar mais um ano para alunos da Rede Estadual de Ensino, criando assim o 4º do Ensino Médio, como forma de compensar o prejuízo do conteúdo didático em razão das aulas EaD.