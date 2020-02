Pedro Bandeira participa de bate papo na Biblioteca de São Paulo neste sábado (15)

A Biblioteca de São Paulo celebra 10 anos em fevereiro com atrações ao longo de todo o mês. Neste sábado (15/02), a partir das 9h, escritores participarão de bate papo com o público e no mesmo acontecerá o espetáculo com os Parlapatões e apresentação de samba com o Consulado da Portela de São Paulo.

O dia começa com a participação do autor Pedro Bandeira no programa Segundas Intenções, às 11h. Logo após a conversa, às 14h, os escritores Cidinha da Silva, Marcelino Freire e Roberta Estrela D´Alva participarão do bate papo com o público.

Confira a programação completa:

9h30 às 17h – Intervenções Palhaços Jacinto e Sandoval – Ao longo do dia, a dupla irá recepcionar e convidar o público para as atividades da programação cultural. Não é necessário fazer inscrição.

9h30 às 18h30 – Exposição Invenções Gráficas na Ilustração Ibero-Americana – A mostra foi criada a partir do Catálogo Ibero-América Ilustra e tem curadoria do premiado ilustrador Fernando Vilela. Em parceria com Instituto Tomie Ohtake, Fundação SM e BSP. Não é necessário fazer inscrição.

10h às 11h30 – Encontro de Yoga e Meditação no Parque – Aula aberta a todos os níveis de participantes. Ponto de encontro às 9h40 na frente da BSP. É importante que cada participante traga seu tapete de yoga e água para se hidratar. Em caso de chuva, a atividade será cancelada. Com Amanda Velloso e Ari Alves. Não é necessário fazer inscrição.

11h às 11h45 – Lê no Ninho – Atividade de estímulo e iniciação à leitura para crianças entre 6 meses e 4 anos, realizada com livros lúdicos, tablet, contação de histórias e músicas. Pais e responsáveis podem, ao fim da sessão, emprestar os kits utilizados, com dois livrinhos e um fantoche, e reproduzir a experiência em casa. Com equipe BSP. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

11h às 13h – Jogos para Todos – Oficina de xadrez: os participantes aprendem as regras, os movimentos das peças e algumas táticas do xadrez, além de disputar partidas. Pessoas com deficiência visual dispõem de tabuleiros adaptados. Com a FOX – Formação e Orientação de Xadrez. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

11h às 13h – Segundas Intenções – Bate-papo com o escritor Pedro Bandeira. Medição de Manuel da Costa Pinto. Declaração de atividades complementares para estudantes universitários. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

14h às 15h30 – Oficina Minichef – Nesta oficina lúdica e gastronômica, o chef Andy Giacometti conta curiosidades sobre as comemorações de aniversários. A criançada vai colocar a mão na massa e preparar algumas receitas clássicas de festas de aniversário como canapés e docinhos. Com o chef Andy Giacometti. Indicado para crianças até 10 anos. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

14h às 16h – Conversa com Cidinha da Silva, Marcelino Freire e Roberta Estrela D’alva. Mediação: Rodrigo Ciríaco. Vagas limitadas, preenchidas por ordem de chegada.

16h às 17h – Os Mequetrefe – No espetáculo, quatro palhaços que, não por acaso, se chamam Dias, vivem a jornada de um longo e divertido dia. Com o Grupo Parlapatões. Não é necessário fazer inscrição.

Foto: Editora Moderna/Divulgação