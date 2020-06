Pela 2ª vez consecutiva, Brasil registra recorde de mortes por covid-19 em 24h

Na última quarta-feira (3) foram registradas 1.349 mortes por coronavírus (covid-19) em um período de 24h, segundo dados do Ministério da Saúde. Este numero supera o último recorde de óbitos que ocorreu na terça-feira (2), com 1.262. Ao todo, são 32.548 óbitos desde o inicio da pandemia no Brasil.

Vale destacar que esse último balanço registrou 408 mortes que ocorreram nos últimos três dias. Além disso, segundo a Pasta, há mais 4.115 suspeitas que estão sob investigação.

Neste boletim mais recente foram registrados também o número de pessoas contaminadas pela covid-19, no qual o Brasil chegou a 584.016 casos confirmados, um crescimento de 28.633 novos casos em um período de 24h.

Apesar dos alto índice de contagio e de mortalidade da doença, diversas universidades brasileiras, entre elas a Universidade de São Paulo (USP) apontam que no Brasil a uma brutal subnotificação de casos da doença, fazendo com que o número possa ser de 10 a 11 vezes maior.

Segundo o diretor-executivo da Organização Mundial da Saúde (OMS), a transmissão comunitária de coronavírus no Brasil, Haiti, Nicarágua e Peru preocupam a organização.

São Paulo é o estado com mais pessoas infectadas e mortes pela doença, registrando 123,4 mil casos confirmados e ao menos 8,2 mil mortes. O Rio de Janeiro é o segundo do país com mais casos e mortes: respectivamente 59,2 mil e 6 mil.

Foto: Amazônia Real/Fotos Públicas