Pequenas atitudes ajudam na manutenção hidráulica e evitam entupimentos

Com a mudança de comportamento social devido à pandemia de COVID-19, o lar da maioria dos brasileiros se tornou um espaço multifuncional – reunindo trabalho, estudo e outras atividades que costumavam ser realizadas fora de casa -, além de refúgio para momentos de lazer e descanso com a família.

Diante disso, a preocupação com a residência e a realização de reformas nela entraram em curva ascendente. Entretanto o cuidado diário e a manutenção podem ser suficientes para evitar problemas na maioria dos lares, além de promover economia com reformas. Por exemplo, o cuidado com o encanamento, visto que a principal causa de entupimentos é o descarte incorreto de materiais em pias, ralos e vasos sanitários.

Segundo Ricardo Faulin, Gerente de Estratégia de Mercado e Inovação da Amanco Wavin no Brasil, a realização da manutenção preventiva do sistema de coleta de esgoto deve estar na rotina de um condomínio e na agenda dos morados conscientes. Abaixo é possível conhecer algumas dicas do especialista sobre isso. Confira!

• Papel higiênico – no Brasil, a maioria dos edifícios não possui uma tubulação preparada para o descarte de papel higiênico e absorventes no vaso sanitário. É necessário, portanto, que esses materiais usados sejam recolhidos no lixo.

• Óleo e restos de comida – tenha atenção com restos de comida, pedaços de embalagens e, principalmente, óleo. Eles podem acabar indo pelo ralo e provocar problemas. Além desse descarte incorreto prejudicar o meio ambiente, em longo prazo, o óleo vai formando uma crosta na tubulação, o que também ajuda a reter restos de comida, provocando entupimento no sistema.

• Cabelos – no chuveiro, evite deixar cabelo no ralo. Após o banho, recolha os fios e jogue-os no lixo. O acúmulo de cabelo é um dos vilões no entupimento de esgoto.

• Tubulação em PVC certificada – fique atento à qualidade da tubulação de sua residência. Um produto em PVC certificado seguindo os requisitos das normas brasileiras e de qualidade também exige mínima manutenção, além de ser 100% reciclável.