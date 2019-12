Péricles, Art Popular e Samprazer se apresentam no Cantareira Norte Shopping no dia 28

O Cantareira Norte Shopping recebe a primeira grande Festa de Final de Ano no dia 28 de dezembro, sábado. O evento terá shows de Péricles, Art Popular, Ao Cubo, Samprazer e entre outros. A ação é organizada pela subprefeitura de Pirituba/Jaraguá e será das 12h às 22h30. Entrada gratuita.

Além das apresentações musicais, o público poderá acompanhar a performance de artistas regionais, se divertir e descontrair com Stand Up Comedy e participar de uma aula de Yoga exclusiva ao ar livre no estacionamento.

Vale mencionar que no dia do evento, o estacionamento do estabelecimento estará fechado, limitando vagas a portadores de necessidades especiais e idosos no subsolo do empreendimento. Por isso, a recomendação ao público é acessar o shopping por meio de transporte público ou aplicativos de locomoção.

Show Final de Ano

Quando: 28 de dezembro, sábado, das 12h às 22h30

Onde: Estacionamento do Cantareira Norte Shopping

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11001 – Parada de Taipas

Entrada: Gratuita

Foto: Divulgação