Pesquisa aponta aumento de 65% no cadastro de currículos no primeiro trimestre

O primeiro trimestre de 2021 registrou 65% no aumento de cadastros de currículos realizados pelos candidatos comparado com o mesmo período do ano passado, segundo o levantamento do Banco Nacional de Empregos (BNE). Entre janeiro e março de 2021, foram 704.720 cadastros realizados contra 424.821 em 2020.

Na busca de vagas realizadas pelos candidatos, o site teve aumento de 25%. Em 2020, no primeiro trimestre, foram 389.690 buscas contra 484.599 no mesmo período deste ano. Para o CEO do BNE, Marcelo de Abreu, os números refletem a situação do desemprego do país. “Se houve aumento de cadastro de currículos e aumento de busca por vagas, significa que, no mesmo período do ano passado, tinham menos candidatos em busca de oportunidades”, comenta Abreu.

O levantamento ainda apontou que o número de vagas anunciadas pelas empresas também cresceu cerca de 60%. Foram 105.749 anúncios de oportunidades relatados entre janeiro e março deste ano em comparação a 66.359 no mesmo período de 2020.

“O crescimento no número de vagas pode estar relacionado às profissões que foram na contramão da crise e aumentaram exponencialmente a busca por candidatos, como é o caso das áreas de saúde, TI, logística e construção civil”, explica o CEO do BNE.

Muitas empresas também ficaram otimistas com o início da vacinação e se programaram para voltar as atividades, na avaliação de Abreu. “O início da vacinação foi muito positivo para todos. Deu esperança para a população e para as empresas, que sentiram mais confiança no mercado de trabalho”, opina.