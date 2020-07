Pesquisa aponta que 6 a cada 10 pessoas são a favor da flexibilização da quarentena

Mais da metade dos brasileiros são a favor da flexibilização da quarentena, revela estudo da XP/Ipespe divulgada hoje (21), terça-feira. A pesquisa foi realizada com 1 mil entrevistados entre os dias 13 e 15 de julho e a margem de erro é de 3,2 pontos percentuais.

A mais recente pesquisa revela que 58% da população são a favor das políticas de relaxamento da quarentena. O resultado é maior do que foi mostrado na última pesquisa da XP/Ipespe, quando mostrava que 52% eram a favor da reabertura gradual dos comércios.

A quarentena está em vigor em São Paulo desde o dia 24 de março. Ela durou até o dia 1° de junho, quando o Governo Estadual propôs o Plano São Paulo, que flexibiliza a quarentena em determinadas regiões com base na taxa de contagio do vírus e da ocupação de leitos de UTI.

Os dados da pesquisa mostram que houve uma redução na preocupação da pandemia. Além disso, o estudo também revela que o discurso de reabertura do comércio ganhou mais força. O que pode ilustrar esse resultado é a queda na aprovação dos governadores, responsáveis pela quarentena. Em abril, 59% dos entrevistados apoiavam as medidas dos governadores, hoje, o resultado é de 39%.

As pesquisas anteriores mostram que o meses de abril e maio foram os períodos no qual os brasileiros mais apoiavam a quarentena máxima. Foi neste período que a reprovação do presidente Jair Bolsonaro, defensor da reabertura da economia, atingiu seu pior resultado, com apenas 20% de aprovação.

Confira os resultados da pesquisa: