Pesquisa aponta que locadoras compraram mais de 120 mil automóveis em 2021

De acordo com pesquisa da Associação Brasileira das Locadoras de Automóveis (ABLA), com informações do Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro), as empresas de locação já emplacaram 122.561 veículos 2021. Esse total corresponde a 20,4% dos emplacamentos de automóveis e comerciais leves nacionais (600.014, segundo a Anfavea) de janeiro a abril desse ano.

No ano passado, as empresas locadoras também emplacaram um a cada cinco automóveis e comerciais leves nacionais comercializados no Brasil (20,6% do total). “Unidades encomendadas entre outubro e novembro de 2020 chegaram às locadoras apenas agora no primeiro quadrimestre. E a média de espera pela entrega dos veículos novos permanece em pelo menos 120 dias”, acrescenta o presidente do Conselho Nacional da ABLA, Paulo Miguel Jr.

A frota total das empresas de locação terminou o mês de abril com 1.004.000 veículos, ante 1.007.000 no final do ano passado. O presidente da ABLA esclarece que este é um reflexo da dificuldade para a ampliação da frota das locadoras. “A projeção inicial da ABLA era de que o setor compraria 450 mil automóveis e comerciais leves até o final de 2021”, diz Paulo Miguel Jr.

Porém, com a reduzida velocidade da produção e os entraves enfrentados pela indústria automotiva, o presidente da associação adianta que a previsão foi revista para compras de até 400 mil unidades, “ainda assim acima do total de 360 mil adquiridas no ano passado”, completa Miguel Jr.