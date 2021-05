Pesquisa revela que Brasileiro prefere comprar a alugar um imóvel

Em pesquisa realizada pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) sobre o comportamento do consumidor em relação ao dinheiro, mostrou que 54% dos entrevistados preferem comprar a alugar imóveis. Morar bem se tornou uma prioridade na lista dos brasileiros, principalmente durante o período de isolamento social onde muitas pessoas tiveram que se adaptar ao home office, por isso elas estão buscando por melhor qualidade de vida em seus lares.

Atualmente a taxa Selic encontra-se em 3,5% ao ano, o que contribui para o crescimento das vendas de imóveis. No entanto, durante a crise econômica causada pela pandemia, muitos setores que movimentam a economia nacional foram prejudicados desde o último ano. Muitas pessoas perderam seus empregos, outras tiveram salários reduzidos refletindo diretamente no poder de compra de uma grande parte da população. Em vista disso, apartamentos com valores mais acessíveis, com boa localização e com espaços amplos, tendem a ser mais procurados na hora de pensar em adquirir um novo imóvel.

Sempre atenta às novas modalidades do setor imobiliário, a Danpris, construtora paulista, investe em entregar empreendimentos completos. “Nosso objetivo é oferecer um produto com qualidade e acabamento de primeira linha em uma localização próxima à capital paulista, prezando pelo conforto, além de facilitar a forma de pagamento possibilitando que mais famílias realizem o sonho da casa própria”, salienta Dante Seferian, CEO da Danpris.

Os prédios contam com uma estrutura confortável e inovadora dentro do segmento popular, como por exemplo: salão de festas, salão de jogos, academia, churrasqueira, área gourmet, playground e espaço kids, mini-quadra, street ball, pista de cooper, car-wash, bike sharing, bicicletários, piscina, pet place, mini-campo etc.

“Investimos em empreendimentos de qualidade, com metragens entre 30m² e 55m² em locais como Osasco e Grande São Paulo. Procuramos sempre por localizações privilegiadas com acesso fácil às estações de trem, escolas, hospitais e comércio para facilitar a vida do morador”, enfatiza Dante Seferian.