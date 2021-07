Pessoas com 28 anos podem receber vacina antiCovid nesta sexta-feira

Começa nesta sexta-feira (30) a vacinação antiCovid das pessoas com 28 anos que moram na cidade de São Paulo. Nesta faixa etária, a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) espera vacinar cerca de 145 mil munícipes.

Para receber o novo público, as farmácias parceiras e drive-thrus retomam a vacinação na capital. Quem precisa receber a primeira ou segunda dose (D1 ou D2) pode procurar os megapostos com acesso a pedestres, drive-thrus e farmácias parceiras, que funcionam das 8h às 17h, além das Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h.

No sábado (31), está programado um mutirão de busca ativa de quem não recebeu a segunda dose da vacina, fundamental para completar o esquema vacinal e garantir a proteção recomendada contra sintomas graves da doença.

Para receber o imunizante, é obrigatório apresentar documentos de identificação, preferencialmente CPF e cartão SUS, e um comprovante de residência no município de São Paulo, seja impresso ou digital. Se estiver em nome de outra pessoa, deve-se comprovar o parentesco ou estado civil.

De Olho na Fila e pré-cadastro

O site De Olho na Fila ajuda a evitar aglomerações nos postos de vacinação ao exibir, em tempo real, a movimentação de pessoas em cada unidade.

Para agilizar o tempo de atendimento no serviço de saúde, também deve-se preencher o pré-cadastro no site Vacina Já com nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento.

SERVIÇO – VACINAÇÃO CONTRA COVID-19 NA CAPITAL

Dia 30/07/2021 (sexta-feira):

Megapostos, drive-thrus e farmácias: vacinação D1 e D2. Funcionamento das 8h às 17h.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): vacinação D1 e D2. Funcionamento das 7h às 19h.

AMAs/UBSs Integradas: vacinação D1 e D2. Funcionamento das 7h às 19h.

Os endereços dos postos e todas as outras informações sobre a campanha antiCovid da capital estão disponíveis na página Vacina Sampa.