Pessoas com 47 anos podem se vacinar contra a Covid-19 na capital a partir desta sexta-feira (25)

Moradores da cidade de São Paulo com 47 anos podem procurar um dos postos da campanha de imunização contra a Covid-19 e receber a primeira dose da vacina a partir desta sexta-feira (25). Toda a rede de imunização segue operando normalmente e os estoques foram reabastecidos.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) tem seguido um esquema de escalonamento por idade para garantir que não haja aglomeração ou longas filas de espera nos pontos de imunização. Na quarta-feira (23), a vacinação do grupo de 49 anos foi iniciada. Na quinta-feira (24), foi a vez de quem tem 48 anos.

Postos de vacinação

Para receber a primeira dose, pessoas com 47 anos podem buscar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMA/UBS Integradas, das 7h às 19h, além dos SAEs (Serviços de Atenção Especializada), megapostos com acesso a pedestres, mais de 130 postos volantes, postos que operam exclusivamente em sistema drive-thru e a rede de farmácias parceiras, das 8h às 17h.

É preciso levar um documento de identificação, preferencialmente CPF, cartão SUS e comprovante de residência do município de São Paulo para receber a aplicação do imunizante. Caso o comprovante esteja no nome de outra pessoa, será necessário comprovar o parentesco.

Acesse a lista completa de endereços dos postos de vacinação.

De Olho na Fila

A pandemia continua e a recomendação de evitar aglomerações segue valendo. Para ajudar nisso, o portal De Olho na Fila mostra em tempo real a movimentação das pessoas nos serviços de saúde que estão realizando a imunização. Basta acessar a plataforma, selecionar a região, o posto de vacinação escolhido e conferir como está a movimentação no momento.

Pré-cadastro no Vacina Já

A SMS também recomenda o preenchimento do pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) para agilizar o tempo de atendimento. É só inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.

Os cuidados contra a Covid-19 seguem necessários para toda a população, inclusive para quem se vacinou ou já teve a doença. Uso de máscara, higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel e distanciamento social precisam continuar até que a pandemia esteja controlada.

Serviço – Vacinação contra a Covid-19 na capital

A partir desta sexta-feira, 25 de junho – pessoas com 47 anos

Mega drive-thru e farmácia: vacinação de primeira e segunda dose (D1 e D2). Funcionamento das 8h às 17h.

Mega posto: vacinação de primeira e segunda dose (D1 e D2). Funcionamento das 8h às 17h.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): vacinação de primeira e segunda dose (D1 e D2). Funcionamento das 7h às 19h.

AMA/UBS Integrada: vacinação de primeira e segunda dose (D1 e D2). Funcionamento das 7h às 19h.

Acesse a página Vacina Sampa para conferir todos os endereços e outras informações sobre a campanha de vacinação da capital.