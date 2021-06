Pessoas com 49 anos podem receber a vacina antiCovid na capital a partir desta quarta-feira (23)

A cidade de São Paulo inicia nesta quarta-feira (23) a imunização contra a Covid-19 para pessoas de 49 anos. O calendário segue o sistema de escalonamento proposto pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS) para evitar aglomerações e tempo excessivo de espera nos postos da rede de imunização. Na quinta-feira (24), o grupo de pessoas com 48 anos será vacinado.

Para acessar o calendário completo de vacinação na capital, clique aqui.

Quem fizer parte do público de 49 anos, estimado pela SMS em pouco mais de 170 mil munícipes, pode procurar uma das 468 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e AMA/UBS Integradas, das 7h às 19h, além dos SAEs (Serviços de Atenção Especializada), megapostos com acesso a pedestres, mais de 130 postos volantes, postos que operam exclusivamente em sistema drive-thru e a rede de farmácias parceiras, das 8h às 17h.

Acesse a lista completa de endereços dos postos de vacinação

Para receber a primeira dose da vacina, é preciso levar um documento de identificação, preferencialmente CPF, cartão SUS e um comprovante de residência no município de São Paulo, como forma de garantir a destinação das doses à população da capital. Caso o documento esteja no nome de outra pessoa, será necessário comprovar o parentesco.

Os cuidados contra a Covid-19 seguem necessários para toda a população, inclusive para quem se vacinou ou já teve a doença. Como forma de evitar aglomerações, a SMS lançou a plataforma De Olho Na Fila. Por meio desta ferramenta on-line, as pessoas podem conferir em tempo real a movimentação no serviço de saúde escolhido para a imunização e escolher o melhor horário do dia para se deslocar até o local.

Pré-cadastro no site Vacina Já

Além disso, a SMS também recomenda ir aos postos com o pré-cadastro no site Vacina Já preenchido, para agilizar o tempo de atendimento e reduzir a espera na fila. Basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço, telefone e data de nascimento para concluir o cadastro.

Vale reforçar que o uso de máscara, a higienização das mãos com água e sabão ou álcool em gel e o distanciamento social são medidas que não devem ser deixadas de lado em hipótese alguma, mesmo após o recebimento da vacina.

SERVIÇO – VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 NA CAPITAL

A partir de quarta-feira, 23 de junho

Pessoas com 49 anos

Mega drive-thru e farmácia: vacinação de primeira e segunda dose (D1 e D2). Funcionamento das 8h às 17h.

Megaposto: vacinação de primeira e segunda dose (D1 e D2). Funcionamento das 8h às 17h.

Unidades Básicas de Saúde (UBSs): vacinação de primeira e segunda dose (D1 e D2). Funcionamento das 7h às 19h.

AMA/UBS Integrada: vacinação de primeira e segunda dose (D1 e D2). Funcionamento das 7h às 19h.

Acesse a página Vacina Sampa para conferir todos os endereços e outras informações sobre a campanha de vacinação da capital.