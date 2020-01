Pessoas com deficiência poderão solicitar isenção de rodízio pela internet

A partir desta semana (27/01), as pessoas com deficiência poderão solicitar a isenção do rodízio municipal pela internet. O serviço pode ser feito pelo portal de atendimento SP156 (clique aqui). Além da isenção, também será possível solicitar o acesso de veículos aos calçadões da região central.

Para solicitar o benefício, é preciso que os veículos se enquadrem nas seguintes condições:

conduzidos por pessoa com deficiência física da qual decorra comprometimento de mobilidade, ou por quem as transporte;

conduzidos por quem transporta pessoa com deficiência mental, intelectual e visual;

conduzidos por pessoa portadora de doença crônica, que comprometa a sua mobilidade, ou por quem a transporte;

conduzidos por pessoa que realiza tratamento médico continuado debilitante de doença grave (como quimioterapia, radioterapia e hemodiálise), ou por quem a transporte.

O benefício será válido se o condutor, tanto a pessoa com deficiência ou quem o transporta, seja morador da cidade de São Paulo e que seu veículo esteja licenciado na Capital ou na Região Metropolitana. A exceção acontece apenas para o último item, neste caso é necessário que o médico indique a necessidade do tratamento no município de São Paulo.

Podem ser cadastrados veículos de pessoa jurídica de direito público ou entidades sem fins lucrativos que abriguem pessoas nas condições descritas acima.

Atualmente, 164.376 veículos estão cadastrados no Departamento de Operação do Sistema Viário (DSV) para a isenção de rodízio por transportar pessoa com deficiência, deste número, 45.801 foram cadastrados em 2019.