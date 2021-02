Petrobras sobe preço da gasolina pela 4ª vez no ano

A Petrobras anunciou nesta quinta-feira (18) mais um aumento dos preços médios de venda às distribuidores da gasolina e do diesel, que irão vigorar a partir de sexta-feira (19). O preço médio de venda de gasolina nas refinarias da estatal passará a ser de R$ 2,48 por litro.

O preço médio de venda de diesel passará a ser de R$ 2,58 por litro, o que significa um aumento médio de R$ 0,34 por litro.

Essa é a quarta alta do ano nos preços da gasolina, e a terceira no valor do litro do diesel. Em dezembro, o litro da gasolina custava em média R$ 1,84. Já o do diesel saía a R$ 2,02.

Com ESSE reajuste, o litro da gasolina nas refinarias acumula alta de 34,78% desde o início do ano.

De acordo com a Agência Nacional de Petróleo, nos postos, a gasolina está 5,8% mais cara desde a primeira semana de 2021.

A Petrobras afirma que não houve alteração no alinhamento dos seus preços de combustíveis em relação ao praticado no mercado internacional.

Através nota, a petroleira disse que “é fundamental para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento pelos diferentes atores responsáveis pelo atendimento às diversas regiões brasileiras”.

Após reclamações do setor de transporte sobre o valor dos combustíveis, o governo tem cogitado alterar a estrutura de tributação do setor.