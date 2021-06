PIB de São Paulo cresce quase 2% no primeiro trimestre, mesmo com pandemia

O Governador João Doria anunciou nesta quarta-feira (9) que o PIB do Estado de São Paulo cresceu quase 2% no primeiro trimestre deste ano em relação ao último de 2020, de acordo com dados da Fundação Seade. Os resultados positivos elevam as projeções de crescimento do PIB para 2021. Segundo a Fundação Seade, São Paulo deve crescer acima de 6% este ano, podendo ir a 7,6%.

“Os números da Fundação Seade indicam que a economia de São Paulo cresceu quase 2% no primeiro trimestre de 2021, diante de um crescimento nacional de 1,2%. São Paulo cresceu, portanto, neste primeiro trimestre, quase o dobro do crescimento do Brasil”, afirmou Doria.

O resultado mostra que se mantém a tendência de aceleração de São Paulo. Em 2020, enquanto o PIB brasileiro recuou 4,1%, em linha com a economia mundial, São Paulo cresceu 0,3%, mesmo sob os efeitos da pandemia causada pelo coronavírus.

Nos primeiros quatro meses deste ano, São Paulo cresceu 8,9% em relação ao mesmo período do ano passado. Ao se observar apenas o mês de abril deste ano, o crescimento foi de 18,9% em relação ao mesmo período do ano passado, de acordo com o PIB+30, outro indicador da Fundação Seade.

“São Paulo mostra que é possível fazer mais. A economia paulista deu mais um sinal de força ao se expandir mesmo em meio à pandemia”, destacou o Secretário da Fazenda e Planejamento, Henrique Meirelles.