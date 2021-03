PIB despenca e Brasil sai de lista das 10 maiores economias do mundo

Após o tombo histórico de 4,1% do PIB (Produto Interno Bruto) em 2020, o Brasil saiu do ranking das 10 maiores economias do mundo. Agora, o país ocupa a 12ª colocação, segundo levantamento da agência de classificação de risco Austin Rating.

O Brasil foi ultrapassando por Canadá, Coreia e Rússia no ranking. O comparativo considera o PIB dos países em valores correntes, em dólares.

Até o momento, ainda há países que não divulgaram os dados oficiais ou finais do PIB de 2020. O ranking definitivo das maiores economia do mundo deve ser divulgado em abril, após a divulgação dos resultados consolidados pelo FMI (Fundo Monetário Internacional).

“Teria uma chance da Rússia ter um número muito ruim e cair bastante, daí o Brasil voltaria para 11º, acho que no máximo isso. Austrália dificilmente vai superar o Brasil porque a diferença é muito grande”, afirma Alex Agostini, economista-chefe da Austin Rating.

O resultado do PIB do Brasil em 2020 ficou na 21ª colocação num comparativo entre as 50 maiores economias do mundo. Os maiores tombos foram registrados pelo Peru (-11,1%), Espanha (-11%) e Reino Unido (-9,9%). Da lista, apenas 3 países tiveram crescimento na comparação com 2019: Taiwan (3,1%), China (2%) e Turquia (1,6%).

Segundo projeções da Austin Rating, o Brasil ainda pode cair para a 14ª posição no ranking das maiores economias do mundo, sendo superado também pela Austrália e Espanha.

Entre 2010 e 2014, o Brasil chegou a ficar na 7ª posição.