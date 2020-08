Piscinão da Paciência será entregue em dezembro deste ano

O prefeito Bruno Covas (PSDB) visitou hoje (3), segunda-feira, as obras do piscinão do Córrego da Paciência, no Jardim Japão. Na inspeção, Covas anunciou que a obra será inaugurada até dezembro deste ano e promete acabar com o problema de enchente na região.

Aproveitando a visita do prefeito, um grupo de moradores da região se mobilizaram pra cobrar da gestão municipal os possíveis danos nos imóveis causado pela obra do piscinão. A situação foi controlado pelos assessores que foram acolher as reivindicações dos populares.

O reservatório começou a ser construído em agosto de 2019 e entrará em operação em dezembro deste ano. Quando estiver em funcionamento, o piscinão terá capacidade para armazenar 110 mil m³ de água, o equivalente a 44 piscinas olímpicas e atenderá mais de 150 mil famílias.

Vale lembrar que todos os anos a região sofre de alagamentos causado pelas chuvas intensas de verão. A entrega do piscinão, junto com a entrega dos 120 metros restantes da canalização do córrego promete resolver o problema de enchentes no bairro. A canalização de todo o córrego da Paciência está previsto para acontecer até o final de 2023.

Desapropriações

Além dos imóveis danificados, moradores também criticam as desapropriações de imóveis no entorno. Os moradores do Trecho 2 do córrego da Paciência reclamam que a gestão municipal ainda não esclareceu qual será o destino das famílias que moram no entorno do córrego.

No ano passado, as famílias fizeram um protesto pedindo esclarecimentos sobre o projeto de canalização do córrego. Na ocasião, a Prefeitura garantiu que as famílias seriam encaminhadas para receber auxílio-aluguel até receber a unidade habitacional definitiva.

Uma parte da obra do piscinão da Paciência ocorre dentro da SAVIC (Sociedade Amigos de Vila Constança). Desde o inicio da construção, parte das ações da organização foram suspensas, especialmente as esportivas, já que a obra ocorre justamente no campo poliesportivo.

No entanto, a Prefeitura lembra que está prevista a reimplantação do campo de futebol da área de convivência e do playground da SAVIC. O prédio da nova sede já está em obras e também será entregue em dezembro.

Córrego do Tremembé

Outro local que sofre com enchentes na Zona Norte é o distrito de Tremembé. Em razão disso, no ano passado a prefeitura entregou o reservatório 1 e 3 do córrego do Tremembé. A gestão municipal pretende entregar ainda neste ano do reservatório 5. Ao todo, o córrego do Tremembé contará com seis reservatórios.

