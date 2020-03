Pista da av. Sezefredo Fagundes segue interditada. Moradores criam petição

Por conta das chuvas que ocorreram no mês de fevereiro, diversos pontos da avenida Coronel Sezefredo Fagundes, na altura do bairro Jardim Francisco Mendes, foram interrompidos devido ao deslizamento de terras, interditando parte da via.

De forma paliativa, a Prefeitura colocou uma proteção onde a lama está alojado a fim de evitar que veículos trafeguem naquele pedaço de via. No entanto, como a avenida é estreita, os veículos tem que usar a contra-mão para seguir adiante, o que pode resultar em acidentes.

Revoltados com a demora da Prefeitura, os moradores da região criaram uma petição online que, até o momento, conta com mais de 2600 assinaturas, pedindo para que a gestão municipal resolva o problema o quanto antes.

Segundo os moradores, a via interditada fez com que os ônibus das linhas 1783 e 2023 fossem desviados para outras ruas e avenidas, gerando transtornos aos usuários, principalmente para pessoas com mobilidade reduzida.

O que diz a Prefeitura?

Em nota, a Prefeitura respondeu que “executará uma obra emergencial para elaboração de projeto e recomposição da encosta”. A gestão não respondeu o dia que inicia a obra, mas informou que ela “será concluída em 180 dias”.

Em relação ao desvio das linhas de ônibus, a SPTrans confirmou que “o desvio de itinerário das linhas na região foi necessário devido a um desmoronamento causado pelas chuvas”. Segundo o órgão, a mudança resultou em “um aumento de trajeto e maior tempo de viagem”.

No entanto, a SPTrans informou que desde segunda-feira (2),”a linha 2023/10 Cachoeira – Metrô Tucuruvi teve a frota reforçada com dois veículos para reforçar o atendimento no local”.

Foto meramente ilustrativa/arquivo