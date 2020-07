Pista Local da Marginal Pinheiros ficará interditada parcialmente até o dia 23/10

Desde quarta-feira (29), parte da pista local da Marginal Pinheiros será interditada por obras de recapeamento asfáltico, fresagem e troca de pavimento. O fechamento da via ocorrerá no sentido Castelo Branco, entre a Ponte do Jaguaré e a Avenida Mofarrej. A previsão de finalização da obra é até 23 de outubro.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito no local. A via é muito usada por moradores da cidade e da Grande São Paulo. Segundo dados levantados pelo G1 em 2018, por dia passam 450 mil veículos pela Marginal Pinheiros.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue, acesse o site ou baixe o aplicativo SP156. O atendimento é 24 horas por dia.

Confira as interdições e a alternativas para fugir da obra:

Interdições

Avenida Dra. Ruth Cardoso – pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, entre a Ponte do Jaguaré (Hirant Sanazar) e a Avenida Mofarrej, canalização parcial de faixas, para execução das obras;

Alternativas

O fluxo do trânsito será canalizado para as faixas restantes.

Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil