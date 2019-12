Pizzaria com toque gourmet

Para brindar e celebrar a melhor época do ano, final de ano chegando e é hora de escolher uma boa pizzaria para comemorar com os amigos e reunir-se com os colegas de trabalho ou com a família.

A Pizzaria Graça di Napoli oferece uma pizza estilo Napolitano com massa fina e bordas altas, pouco recheio, bem saborosa, crocante e de altíssima digestibilidade, com opções sofisticadas (pizza gourmet), que vão além dos sabores clássicos.

Mesmo com o foco nas pizzas, a casa também oferece uma carta de azeites para serem aromatizados com cada sabor de pizza.

O preparo da massa segue algumas técnicas especiais, o tempo de fermentação é longo, garantindo uma digestão fácil.

Os ingredientes são especiais com um blend de farinhas italianas e o molho de tomate importado também da Itália, preparado com um mix de ervas finas aromáticas.

A pizzaria ganhou o prêmio de melhor pizzaria da cidade de São Paulo pela Veja (Comer & Beber 2014), melhor pizzaria do Brasil (Prêmio Gula 2015) e melhor pizzaria italiana de São Paulo e do Brasil (Site Itália no Brasil 2018/2019).

A pizzaria Graça di Napoli está localizada em Santana.

Endereço: Rua Dr. César, 704 – Santana, São Paulo – SP

Fone: (11) 3477-2030 / (11) 3477-7230

E-mail: reservas@gracadinapolli.com.br

Horário de funcionamento:

– segunda, terça, quarta, quinta e domingo: das 18h30 as 00h00.

– sexta e sábado: das 18h30 as 01h00