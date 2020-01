Placas padrão Mercosul será obrigatório a partir de 31 de janeiro

A partir do dia 31 de janeiro, os veículos de todos os estados brasileiro serão obrigados a circular com placas no padrão Mercosul. A exigência é valida apenas em casos de primeiro emplacamento. A data foi estipulada a pedido do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), em julho de 2019.

A nova placa também deverá ser instalada quando veículos mudarem de município ou unidade federativa. Já em caso de roubo, furto, dano ou extravio da placa, as instalações da nova placa também deverão seguir o padrão Mercosul.

Anunciada em 2014, a medida já foi adiada seis vezes. As novas placas já são utilizadas na Argentina e no Uruguai. A previsão é que em breve comecem a valer também no Paraguai e na Venezuela.

Dos 26 estados brasileiros, já aderiram à nova regra Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Rondônia.

Nova placa

Ela apresenta o padrão com quatro letras e três números, o inverso do modelo atualmente adotado no país com três letras e quatro números. Também muda a cor de fundo, que passará a ser totalmente branca. A mudança também vai ocorrer na cor da fonte para diferenciar o tipo de veículo:

Preta para veículos de passeio;

Vermelha para veículos comerciais;

Azul para carros oficiais,

Verde para veículos em teste;

Dourado para os automóveis diplomáticos; e

Prateado para os veículos de colecionadores.

Todas as placas deverão ter ainda um código de barras dinâmico do tipo Quick Response Code (QR Code) contendo números de série e acesso às informações do banco de dados do fabricante e estampador da placa. O objetivo é controlar a produção, logística, estampagem e instalação das placas nos respectivos veículos, além da verificação de autenticidade.