Plataforma de voluntariado facilita conexão entre moradores da Zona Norte

A região da Zona Norte de São Paulo possui desde 2019, uma plataforma de voluntariado exclusiva, a TransformaZN.com.br, que facilita a conexão de pessoas, principalmente moradores desta região, que buscam trabalhos voluntários, com organizações, movimentos e coletivos sociais locais. O objetivo é fortalecer e empoderar as comunidades da Zona Norte, e disseminar a cultura do voluntariado e gerar transformação social.

“A ideia é trazer uma proposta inovadora que contribua de forma direta para o fortalecimento territorial da Zona Norte de São Paulo por meio do Voluntariado e participação social.”, comenta Daniela Pavan, Head de Sustentabilidade Cidade Center Norte e do Instituto Center Norte.

Na plataforma digital, gratuita a todos, é possível encontrar oportunidades para doar tempo e habilidades, que podem ser filtradas por assuntos de interesse (educação, meio ambiente, saúde e cultura, por exemplo), e por público atendido (crianças, jovens, idosos, entre outros).

Projetos e organizações sociais podem se inscrever no site para receberem voluntários de

acordo com suas necessidades, de modo pontual ou recorrente, presencial ou à distância.

Desde fotógrafo e web designer à professor de dança ou consultor financeiro, qualquer

demanda pode virar uma vaga.

“Ao doar tempo e compartilhar suas habilidades, os voluntários fortalecem organizações sociais e se transformam em cidadãos mais conscientes, conectados a outras realidades e causas.”, complementa Beatriz Basile, coordenadora do projeto pelo Atados.

Acesse www.transformazn.com.br e faça parte dessa transformação