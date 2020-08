PM prende homem com mais de 1,8 kg drogas na Vila Medeiros

A Polícia Militar prendeu, na noite desta quarta-feira (19), um rapaz de 19 anos de idade e apreendeu mais de mil porções de drogas, no bairro Vila Medeiros, localizado na Zona Norte de São Paulo.

A prisão aconteceu quando uma equipe do 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M) realizava patrulhamento na Rua Tenente Sotomano, e desconfiou do comportamento do suspeito.

Ao realizar abordagem e revista, os policiais encontraram 26 porções de cocaína e maconha, além de R$ 170, supostamente provenientes do tráfico. O jovem admitiu o comércio das substâncias e indicou aos agentes onde elas ficavam armazenadas.

Nas buscas realizadas no local indicado, e também na residência do rapaz, foram apreendidos 590 porções de cocaína e 553 papelotes de maconha e R$ 2.514.

Ao todo, mais de 1,8 kg de entorpecentes foram apreendidos e encaminhados ao Instituto de Criminalística (IC) para perícia. O homem foi preso em flagrante e conduzido ao 73º Distrito Policial (Jaçanã), onde foi indiciado por tráfico de drogas,