“A Nossa história é como a estrada da vida, repleta de curvas, retas, descidas e subidas. Mas o nosso maior orgulho é poder proporcionar segurança para aqueles que rodam pelas ruas e estradas do nosso Brasil!”

Pneus Douglas – 63 anos rodando com você!

A Pneus Douglas, empresa consagrada e conhecida em todo Brasil, principalmente por ser uma das maiores atacadistas de pneus do país. Possui um estoque de mais de 100 mil pneus da marca Bridgestone. Comercializa pneus no varejo e por atacado para supermercados, locadoras de veículos, concessionárias, empresas de ônibus, transportadoras com caminhões, além de atender os segmentos do agronegócio.

A Pneus Douglas nasceu no bairro de Santana, na Av. Cruzeiro do Sul em 1958. Sonho e empreendedorismo de dois irmãos, Douglas Carlos Grotti e Itamar Laércio Grotti. Os irmãos trabalhavam e se desdobravam para vender pneus, produto caro naquela época, e na grande maioria das vezes, vendiam a prestação, concedendo crédito e confiando naqueles que os procuravam, principalmente comerciantes e taxistas do bairro.

A história da Pneus Douglas acompanha o crescimento da cidade e principalmente bairro de Santana que com a chegada do Metrô, mudaram para o outro lado da própria avenida Cruzeiro do Sul, pois o prédio que ocupavam daria lugar a estação de Santana, e isso ajudou não só bairro em sua infraestrutura, mas a todos os comerciantes de Santana naquela época. A Pneus Douglas assim como muitas empresas tradicionais de Santana, foram protagonistas do progresso e da história do bairro, já que acreditaram e investiram na Zona Norte, e só aqui na região possuem três lojas e uma em Guarulhos para atendimento no varejo, além da infraestrutura em serviços:

– Alinhamento e Balanceamento

– Suspensão

– Freios

– Escapamentos

– Rodas

Lembrando que as peças e acessórios são de qualidade, garantindo a segurança e integridade do seu veículo.

Um dos serviços oferecidos e que deve ser colocado em evidência é a Calibragem com Nitrogênio. Produto que oferece uma calibragem perfeita, e principalmente, proporciona menos desgaste aos pneus, já que sua calibrarem permanece constante em qualquer temperatura externa durante mais tempo.

Preparam ainda pneus blindados e run flat, além da venda de pneus para carros e motos conta ainda com serviços especializados. A Pneus Douglas oferece garantia e mão de obra com profissionais capacitados, e se utilizando de equipamentos e técnicas que são recicladas constantemente e da sua maior aliada que é a tecnologia, colocando assim a Pneus Douglas na vanguarda dos serviços que oferece.

Venha conhecer a Pneus Douglas!

MATRIZ – Santana

Avenida Cruzeiro do Sul, 2999

Tel.: (11) 2977-6066 | (11) 4508-4733

FILIAIS

Vila Guilherme

Rua Maria Cândida, 629

Tel.: (11) 2909-0872 | (11) 2901-6581

Santana

Rua Darzan, 104

Tel.: (11) 2977-6338

Guarulhos

Rua Dona Eugênia Machado da Silva, 264 – Vila Galvão

Tel.: (11) 2453-2343 | (11) 2451-2961

Whatsapp: (11) 93219-2613

Compre também pelo site:

www.pneusdouglas.com.br

Mídias Sociais:

Facebook/pneusdouglas

Instagram/pneusdouglas

Linkedin/company/pneus-douglas

