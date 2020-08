Polícia apreende cobra de 8 metros que era criada em casa; veja o vídeo

A Policia Civil apreendeu na última quinta-feira (12) uma cobra phyton asiática com aproximadamente 8 metros de comprimento e 80 quilos que era criada dentro de uma casa em Águas Lindas de Goiás, perto do Distrito Federal. Na residência também foram encontradas outras cinco cobras de espécies menores.

A cobra estava em um terrário, mas costumava circular livremente pela residência. “Era criada como se fosse um animal doméstico”, disse o delegado Ricardo Bispo, responsável pela investigação. O réptil era alimentado com coelhos.

A phyton asiática não é venenosa, ela costuma matar suas presas por asfixia.

O dono dos animais é um vigilante suspeito de criar e vender animais exóticos. Os investigadores estimam que ele esteja com a phyton há cerca de 12 anos. O homem, que não estava em casa no momento da abordagem policial, foi até a delegacia na parte da tarde prestar depoimento, em seguida, foi liberado.

Há a suspeita de que ele tenha envolvimento com o caso da naja que picou um traficante de animais no DF em 7 de julho. “Pode ter uma ligação com essa investigação. Mas, inicialmente, ele tem uma vasta experiência nessa área e estaria iniciando essa atividade ilícita”, concluiu o delegado.