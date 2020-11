Polícia apreende mais de 20 veículos durante operação na Zona Norte

A Polícia Militar, por meio do 5º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano (BPM/M), realizou no último domingo (22), a operação “Força Tarefa” no bairro Jardim Brasil e suas imediações, na zona norte de São Paulo. Os trabalhos foram focados em ações preventivas e resultaram na apreensão de 23 veículos que estavam irregulares.

Atuaram nas atividades equipes de rádio patrulhamento com viaturas de duas e quatro rodas, Força Tática e da Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas (Rocam).

Como resultado da operação, 47 pessoas e 59 veículos foram abordados, sendo registrados 79 autos de infração, incluindo de trânsito.

Também foram recolhidas 14 motocicletas e nove automóveis.

Nenhuma pessoa foi detida.