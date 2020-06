Polícia Civil descobre 200 quilos de explosivos no bairro do Limão

No último sábado (20), a Policia Civil apreendeu cerca de 200 quilos de explosivos em um estabelecimento comercial na Rua Lavinio Salles Arcuri, bairro do Limão, na zona norte da capital paulista. Segundo a Secretária de Segurança Pública (SSP), dois homens e uma mulher foram presos em flagrante durante a ação.

A policia chegou até o local por meio de uma denúncia anônima, informando que uma quadrilha especializada em roubos a bancos levaria uma quantia em dinheiro para um suspeito que estaria em uma oficina mecânica. Foi a partir disso que os agentes da Delegacia de Itaquaquecetuba fizeram uma operação para descobrir sobre os explosivos.

Foram aproximadamente 7 horas com viatura descaracterizada, os policiais visualizaram uma mulher com as mesmas características apontadas na queixa. A suspeita se aproximou e entregou um pacote para um homem que saiu do estabelecimento, momento em que os agentes a abordaram.

Ao longo dos trabalhos a mulher ainda admitiu que guardava ilícitos em sua residência. Em vistoria no imóvel, na mesma rua, os policiais encontraram aproximadamente 200 quilos de explosivos, que ela admitiu que estava armazenando em troca de um dinheiro que receberia de um roubo.

A operação apreendeu:

mais de 100 cartuchos de emulsão;

1 corda usada como guia dentro de caixas eletrônicos;

caixas com imãs para a implantação de explosivos;

mais de três metros de cordel detonante;

2 espoletas;

1 tablete;

7 celulares; e

anotações da contabilidade do tráfico.

Foi solicitado apoio policial do Grupo de Repressão de Roubos (Garra), do Grupo Especial de Reação (GER) e do helicóptero Pelicano da Polícia Civil. Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do 4º Batalhão de Policiamento de Choque, da Polícia Militar, foi acionada para detonar os materiais.

Em continuidade às diligências, dentro da oficina, o rapaz que teria recebido o pacote foi flagrado manuseando dinheiro, posteriormente contabilizado a quantia de R$ 24 mil, junto com outro suspeito. Durante abordagem, ambos admitiram que o valor era proveniente do tráfico de drogas.

O trio foi preso em flagrante. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Itaquaquecetuba, onde os fatos foram registrados como posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e associarem-se duas ou mais pessoas.

Foto: SSP/Divulgação