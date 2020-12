Polícia Civil faz operação contra esposa de Marcola na Zona Norte de SP

A Polícia Civil de São Paulo cumpriu nesta quarta-feira (16) mandados de busca e apreensão em uma investigação sobre o patrimônio de familiares de Marco Williams Herbas Camacho, o Marcola, apontado como chefe do PCC. Um dos locais de busca foi no salão de beleza da esposa do criminoso, localizado na Casa Verde, Zona Norte da cidade.

A operação realizada por policiais da 6ª Delegacia de Investigações sobre Facções Criminosas e Lavagem de Dinheiro do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) tem como um dos alvos Cynthia Giglioli da Silva, mulher de Marcola, condenada, em segunda instância, a oito anos de prisão por lavagem de dinheiro e por formação de quadrilha..

Os agentes também realizaram buscas na casa dela, dentro de um condomínio em Alphaville, onde foram apreendidos documentos, cartas e uma quantia de R$ 4.000 em dinheiro.

Os sogros de Marcola também foram alvos da operação.

Segundo os investigadores, bens de altos valores foram adquiridos nos últimos anos e colocados em nome de parentes de Marcola, sem comprovação da origem lícita do dinheiro. A polícia suspeita que os recursos para aquisição dos bens tenham vindo de ações criminosas