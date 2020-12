Polícia Civil lacra postos de combustíveis com irregularidades na Zona Norte de São Paulo

A Polícia Civil realizou na manhã da segunda-feira (07) uma operação que investiga irregularidades em postos de combustíveis em São Paulo. Dois postos localizados na Zona Norte da cidade foram lacrados.

A operação fechou dois postos na Avenida Joaquina Ramalho, que fica no bairro Vila Guilherme. Os estabelecimentos foram lacrados por furto de combustível e violação de lacre.

O secretário estadual da Justiça e Cidadania, Fernando José da Costa, explica como funciona o esquema através de uma fraude no chip da placa.

“Aonde tem essa fraude, na volumetria. O consumidor imagina que está comprando 20 litros de combustível, está pagando por 20 litros de combustível e está recebendo menos. Então, esses fraudadores eles colocam um preço menor no combustível pra chamar o consumidor. E o consumidor achando que está fazendo uma economia, na verdade, está gastando mais”.

Ele também destacou a importância da operação realizada.

“A Operação Olhos de Lince é uma importante ação do Governo de São Paulo no combate às irregularidades em postos de combustíveis no Estado, que conta com a participação do Ipem-SP, Secretaria da Justiça e Cidadania, Policia Civil, Procon, Secretaria da Fazenda e ANP”

O posto com irregularidade tem dez dias para apresentar defesa junto ao instituto. De acordo com a lei federal 9.933/99, as multas podem chegar a R$ 1,5 milhão.