Cães da GCM descobrem cemitério clandestino usado pelo PCC

Na tarde de ontem (23), terça-feira, a Polícia de São Paulo, junto com os cães farejadores do Canil da Guarda Civil Metropolitana (GCM), descobriram um cemitério clandestino do PCC (primeiro Comando da Capital) em Nazaré das Farinhas, zona Leste.

Segundo informações da Polícia, foram encontrados quatro corpos no local. O local foi descoberto depois da prisão de um suspeito que seria integrante do PCC, conhecido como “Jagunço”, em abril deste ano. A busca só foi possível graças Canil I.D. Arlindo.

Os cães que trabalharam na ação foram:

Cão Conan condutora C.E. Drauz

Cão Logan condutor 1 classe Emerson

Cão Zack condutor C.E. Tiago

Cão Eron condutor C.E. Coelho

Cão Ralf condutor 1 Classe Wilker

Fotos: GCM/Divulgação