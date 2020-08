Polícia encontra quase R$ 1 milhão em dinheiro com homem abordado por direção perigosa

Agentes da Polícia Rodoviária Federal encontraram R$ 998 mil no fundo falso de um Audi A8 após abordarem o condutor de veículo. Os agentes desconfiaram da atitude do motorista após ele fazer manobras arriscadas na Rodovia Presidente Dutra, que liga São ao Rio de Janeiro, e é a estrada mais movimentada do país.

Na altura do km 103, na cidade de Pindamonhangaba, os guardas rodoviários fizeram a abordagem porque o motorista, que tem 47 anos de idade, estava fazendo ultrapassagens em alta velocidade e pelo acostamento da via.

Os policiais resolveram vistoriar todo o veículo após o homem dar informações desconexas sobre os motivos da viagem, e acabaram encontrando um compartimento no banco traseiro.

Foram encontrados vários pacotes com as notas em reais, além de uma munição de fuzil calibre 7,62 mm. O suspeito disse que foi contratado para transportar a quantia do Rio de Janeiro até São Paulo e que receberia R$ 2 mil pelo serviço.

O motorista foi preso em flagrante por porte ilegal de munição de uso restrito, e o dinheiro foi apreendido.