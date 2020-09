Polícia Federal prende suspeito de pedofilia na Zona Norte de São Paulo

A Polícia Federal prendeu nesta sexta-feira (25) um homem de 52 anos de idade, morador da Zona Norte de São Paulo, em operação que investiga crimes de pedofilia.

No celular do suspeito, detido na Operação Lotus, a PF encontrou arquivos com diversas imagens que caracterizam cenas pornográficas envolvendo crianças e adolescentes.

O suspeito foi liberado após prestar depoimento e pagar fiança. Se a perícia no aparelho confirmar que houve divulgação do conteúdo pornográfico para outras pessoas, o acusado poderá pegar até 6 anos de prisão.

Se ele não divulgou as imagens, a pena pode chegar a 4 anos de detenção, segundo o artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente.

As investigações da Polícia Federam também miram outras pessoas.