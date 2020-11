Polícia Federal usará drones para combater crimes nas eleições em SP

A Polícia Federal vai utilizar mais de cem drones para prevenir e combater crimes nas eleições municipais para prefeito e vereadores no estado de São Paulo.

Os equipamentos, que contam com câmeras de alta resolução, vão sobrevoar as maiores zonas eleitorais do estado captando imagens, que serão transmitidas em tempo real para os centros de controle da PF.

A ação tem como objetivo inibir e flagrar crimes como boca de urna, propaganda eleitoral e comícios.

Para Marcelo Ivo de Carvalho, delegado regional de investigação e combate ao crime organizado da PF em São Paulo, os drones serão “uma surpresa para as pessoas que estejam praticando delitos eleitorais. E de uma certa forma desestimula as pessoas a praticar determinadas condutas que são consideradas crimes por nossa lei eleitoral”.

Todos os operadores de drone da Polícia Federal estão cadastrados Departamento de Controle do Espaço Aéreo (Decea), do Ministério da Defesa.

A PF já utiliza o equipamento em outras ações.