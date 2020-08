Polícia investiga assassinato de cabeleireiro que foi encontrado queimado em bairro da Zona Norte

A Polícia Civil de São Paulo investiga o assassinato do cabeleireiro José Roberto Tavares, de 47 anos, que foi encontrado morto no último dia 09 de agosto em um matagal no Jaraguá, bairro da Zona Norte de São Paulo. O corpo tinha sinais de tortura.

O homem, que era conhecido como ‘Madonna’, era morador do bairro e foi dado como desaparecido em 07 de agosto, após ter saído de casa para ir ao médico. Três dias depois ele foi encontrado morto.

O cadáver estava parcialmente nu, de bruços, sem as calças, com a cueca abaixada até os tornozelos. O rosto, peito e barriga e um dos braços estavam carbonizados. Nenhum pertence foi roubado.

O corpo só foi reconhecido através de impressões digitais.

A família de ‘Madonna’, que era conhecido assim por ter feito cover da cantora durante a adolescência, suspeita que a motivação do crime tenha sido homofobia.

“Acreditamos ter sido crime homofóbico tendo em vista que ele foi encontrado com pertences de ouro, pulseira, aliança e colar, e nada foi levado”, disse uma sobrinha do cabeleireiro em entrevista ao site G1.

O caso é investigado no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa (DHPP).