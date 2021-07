Polícia Militar pretende desativar Posto Policial na Praça José Felipetti e população se mobiliza com abaixo assinado

Desde o momento que surgiu a informação de que a Polícia Militar do Estado de São Paulo pretende desativar o Posto Policial localizado na Praça José Felipetti da Av. Ga. Ataliba Leonel, comerciantes e moradores da região se mobilizaram pela discordância desta desativação, e lançaram a adesão de assinaturas em um abaixo assinado virtual.

O Posto Policial que foi construído e mantido até pouco tempo com a ajuda da comunidade local é considerado um importante pólo de segurança na região, tanto é que várias ocorrências foram atendidas por policiais que estavam de plantão no posto.

Na manhã de hoje (16/07), comerciantes e moradores se reuniram na praça em protesto a desativação do posto, o comerciante Ricardo Rodrigues, dono da Banca Duduca, que fica na mesma praça do Posto Policial está indignado com esta decisão da PM. ” O Posto Policial não para! Todo dia tem ocorrência e é bom para os comerciantes que se sentem mais seguros!”

Já outro comerciante da região, Renato Mazzo, do Empório Vignamazzi diz que se o Posto sair teme que a criminalidade possa atuar com mais intensidade na região, inclusive podendo transformar a Praça em ponto de drogas como acontece em muitas praças da cidade.

O Deputado Rodrigo Gambale (PSL) esteve no local em apoio a população, e dirigiu-se a comunidade em solidariedade a permanência do Posto no local e que irá buscar soluções e o convencimento junto ao governador do Estado de São Paulo e a própria PM para manter o Posto em pleno funcionamento.

As pessoas que quiserem aderir e apoiar a permanência do Posto Policial na Praça José Felipetti, podem assim o abaixo assinado virtual no link:

http://chng.it/tkfXDLmB

Assista a cobertura jornalistica: