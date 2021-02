Polícia prende homem que portava granada na Zona Norte de São Paulo

A polícia prendeu um homem que estava com uma granada no bolso enquanto andava pelo bairro Jardim Peri, na Zona Norte de São Paulo, na tarde deste domingo (07).

Quando questionado sobre a origem da granada, o suspeito informou que ganhou o artefato de presente de um amigo. Ele também afirmou que o amigo ainda teria mais 14 granadas iguais armazenadas.

De acordo com os policiais que participaram da ação, o suspeito começou a demonstrar nervosismo e, por isso, foi abordado na rua Mariana Caligiori Ronchetti

Uma equipe do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) detonou o artefato por questões de segurança. Ninguém ficou ferido.

O caso foi registrado no 72º Distrito Policial, que vai investigar a origem do objeto e ouvir o depoimento do preso para tentar localizar as demais granadas.