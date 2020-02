População de rua cresce 60%, mas movimentos sociais alegam que aumento é maior

Na sexta-feira (31/01) a Prefeitura divulgou que o número de pessoas em situação de rua saltou de 15,9 mil, em 2015, para 24,3 mil em 2019, um aumento de 60%. Este é o maior resultado desde que este levantamento começou.

Os dados da gestão municipal são do Censo da População em Situação de Rua 2019. Ele tem o objetivo de oferecer informações à Prefeitura para que possa elaborar ações e políticas o públicas a fim de atender essa população.

No entanto, movimentos sociais que trabalham com a população em situação de rua criticam o resultado da pesquisa. Segundo o Movimento Nacional de População de Rua, houve um equívoco na metodologia da pesquisa, pois o estudo excluiu pessoas que vivem em habitações precárias ou pequenas favelas. Segundo o movimento, estas pessoas deveriam ser contadas como moradoras em situação de rua, já que necessitam de habitação.

Outra organização que questiona o resultado do Censo é o Fórum da Assistência Social da Cidade de São Paulo (FAS-SP), segundo seu coordenador, Allan Carvalho, há uma estimativa que “entre 30 a 40 mil pessoas devem estar em situação de rua na capital de São Paulo”. E complementa “A tendência disso é só aumentar”.

De acordo com o coordenador do FAS-SP, o principal responsável pelo “crescimento explosivo” dessa população são os modelos de gestão, tanto da Prefeitura, como dos governos de São Paulo e Federal: “Nos estamos apenas no princípio do governo federal e no estado e município de São Paulo esse mesmo terror social se repete”.

Por fim, Allan destaca que a população de rua “é o lado mais visível e mais perverso de toda essa política em vigor”. Isso porque, segundo o coordenador, a precarização do trabalho e o aumento da informalidade são sinais da falta de políticas sociais: “o cenário realmente é de uma distopia. Em pouco tempo estaremos vivendo um caos social cada vez maior”.

Zona Norte

Quem passa por Santana já havia notado esse aumento da população em situação de rua. Tanto é que este foi o tema principal da audiência pública regional de Santana/Tucuruvi, ocorrida em julho de 2019. Na ocasião, o líder comunitário João Santo alegou que a via onde houve mais atendimento de pessoas desabrigadas foi a av. Cruzeiro do Sul.

Além disso, em setembro a Prefeitura encerrou o contrato de duas entidades responsáveis em administrar os centros de acolhidas Zaki Narchi 2 e 3, de Santana. Os dois albergues fazem parte do Complexo Zaki Narchi, que abriga três centros de acolhida, somados eles atendem 900 pessoas. Na ocasião, a justificativa da gestão municipal foi em razão do “contigenciamento de recursos“.

Ainda no ano passado, a Prefeitura transferiu o serviço Atende (Atendimento Diário Emergencial) da República para a Armênia, bem próximo ao Shopping D. O serviço realizava atendimento à população em situação de rua, em especial da cracolândia. Atualmente ele funciona como Siat 2 (Serviço Integrado de Acolhimento Terapêutico) de maneira experimental.

Com a medida, os usuários da cracolândia serão atendidos na Armênia. Segundo a gestão municipal, os usuários estão sendo abordados pelos assistentes sociais e levados de forma voluntária.

A decisão causou polêmica entre os moradores da zona norte, ocasionando protesto com a justificativa de que a mudança de endereço aumentaria ainda mais a concentração das pessoas em situação de rua na região.

De acordo com informação da própria Prefeitura, o novo equipamento tem a capacidade de atender 300 pessoas por dia. Ele ficava localizado na rua dos Gusmões, a 2,7 quilômetros de distância do novo espaço, segundo o trajeto mostrado pelo Google Maps.

Segundo Allan Carvalho, as políticas que mais contribuíram para o aumento da população em situação de rua são: “A caça de direitos trabalhistas, direitos previdenciários, direitos sociais, redução de famílias beneficiária do Bolsa Família, corte generalizado do orçamentos em todas as políticas públicas e ausência de políticas habitacionais”.

Censo 2019

A pesquisa apontou que, deste total de pessoas, 11.6 mil estão acolhidas em algum serviço, e outras 12.6 mil estão na rua. Além da quantidade de pessoas, o Censo identificou o perfil delas. As principais características encontradas são:

Homens são 85% da população em situação de rua;

46,6% têm idade entre 31 e 49 anos;

47,6% se consideram pardos;

45% estão na subprefeitura da Sé, em seguida, aparece Mooca, com 19% do total.

Também foram perguntados o motivo pelo qual a pessoa acabou ficando em situação de rua. As respostas foram:

Os conflitos familiares 50%

Problemas com álcool e drogas (33%);

Desemprego (23%);

Perda da moradia (13%);

Passagem pelo sistema penitenciário (3%).