População pode pedir mudas de árvores para plantar em São Paulo

Para uma cidade com mais árvores e mais bonita, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente, realiza uma Campanha de Incentivo Permanente à Arborização Urbana, que tem o objetivo de contribuir para a biodiversidade, para a qualidade do clima e de nossa saúde.

O munícipe pode solicitar pelo portal 156 até cinco mudas de árvores. O público-alvo são as pessoas interessadas em realizar o plantio em propriedades privadas, comprovando o imóvel na cidade de São Paulo e mostrando foto da área disponível. No caso de condomínios, o interessado deverá levar uma carta do síndico autorizando o plantio e uma cópia da ata de eleição do síndico. O prazo máximo para o atendimento à solicitação é de 30 dias. Não há custos para o fornecimento das mudas.

O Viveiro Manequinho Lopes trabalha em média por mês com 10 mil mudas de espécies nativas, a maioria da Mata Atlântica, como pau-brasil, ipês branco e amarelo, jabuticaba e pitanga. Os munícipes que desejem as mudas devem solicitar junto ao Portal e depois comparecer na data e horário agendado. Se o interesse for realizar o plantio em calçadas, é necessário solicitar o serviço de Plantio de árvores e passeio público/calçada. É aconselhável comparecer com veículo aberto e mais pessoas para ajudar no carregamento das mudas, uma vez que elas têm altura aproximada de três metros.

“A campanha é super importante porque estimula a população a plantar árvores. As pessoas poderão acompanhar o desenvolvimento e assim criar um vínculo com elas. As árvores também embelezam a paisagem com suas flores, trazem fauna para o local e proporcionam sombras”, afirma Priscilla Cerqueira, diretora da Divisão de Arborização Urbana (DAU).

Confira o passo a passo para solicitar as mudas no serviço da Campanha de Incentivo Permanente à Arborização Urbana:

1) Acessar o Portal SP156 e solicitar o Fornecimento de mudas de árvores ao cidadão preenchendo o formulário e anexando a documentação necessária;

2) As informações serão analisadas e se for necessário alguma complementação de informações, a solicitação mudará o status para “Aguardando complemento de informações por parte do munícipe”.

3) Nesse caso, é necessário acessar “Minhas solicitações” no Portal SP-156, e complementar com as informações solicitadas, através do botão “complementar” em até 15 dias.

4) Após conclusão da análise da documentação, a solicitação apresentará o status Finalizado e a pessoa solicitante receberá e-mail e mensagem de texto no celular informando os dias e horários disponíveis para retirada da(s) muda(s) de árvores;

5) O solicitante precisará comparecer ao Viveiro Manequinho Lopes na data e horário agendado, para retirar a(s) muda (s).

6) Em seguida ao plantio das mudas, é necessário enviar o relatório de plantio em até 10 (dez) dias após a retirada da(s) muda(s), através do Portal SP-156 em “Minhas solicitações”.