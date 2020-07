População poderá votar em propostas de melhorias para região até quinta (23)

Até o dia 23 de julho, quinta-feira, a população de São Paulo poderá votar em propostas para serem incluídas no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2021. A votação ocorre pela plataforma (clique aqui) e tem o objetivo de decidir quais são as prioridades da Prefeitura na hora de investir o dinheiro público.

Em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19), esse ano não acontecerá as audiências públicas que ocorrem normalmente nas subprefeituras. Em troca disso, a gestão municipal realizará as escolhar por meio da internet.

Em maio deste ano, a Prefeitura recebeu 3.519 propostas por meio de consulta pública online. Elas foram analisadas pelos integrantes dos 32 Conselhos Participativos Municipais (CPM) em reuniões virtuais. Cada Conselho enviou até 15 propostas para a Secretaria Municipal da Fazenda para que sejam votadas pela população no site Participe+.

Por fim, das 15 selecionadas pelo CPM, a população escolherá apenas 5 propostas prioritária por subprefeitura. A execução das propostas escolhidas poderão ser acompanhadas por meio site Participe+, na aba “Orçamento Cidadão”.

PLOA Zona Norte

No ano passado, as principais propostas escolhidas pela população da zona norte que participaram das audiências públicas estão relacionadas a moradia popular e acolhimento a população em situação de rua.

Apesar da participação massiva do movimento de moradia ALMEM (Associação de Luta por Moradia Estrela da Manhã), as audiências públicas registraram um número bastante reduzido de pessoas.

Em 2021, o total previsto de receitas e despesas para o município é de R$ 68,2 bilhões. O orçamento neste ano de 2020 foi de R$ 68,9 bilhões.