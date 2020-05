Portal Cate oferece aulas de capacitação profissional de jovens e adultos

A partir do dia 1º de junho , segunda-feira, a Prefeitura lança o programa Elabora Digital, no qual oferecerá capacitação profissional de jovens e adultos no mercado de trabalho. As aulas são gratuitas e acontecem pelo Portal do Cate, para participar, o interessado deve se cadastrar no link www.cate.prefeitura.sp.gov.br.

As atividades darão orientações de como se destacar em processos seletivos e entrevistas de emprego, especialmente durante a pandemia do coronavírus (Covid-19). Assim como nas oficinas presenciais, as aulas abordarão os temas:

Habilidades e Comunicação para o Sucesso Profissional – que dá dicas de como melhorar sua imagem profissional através da comunicação, autoanálise, autoconhecimento de suas capacidades e linguagem corporal; e

Currículo e Processo Seletivo – que explica aos participantes como criar um currículo corretamente, uso de vestimentas, comportamento durante um processo de seleção, entre outros.

Os encontros virtuais acontecerão semanalmente, sempre das 8h às 10h. Vinculada ao Portal do Cate, as lives serão abertas somente para os usuários cadastrados na plataforma, tendo capacidade máxima de até 75 pessoas por transmissão.

Ao concluir a participação na aula on-line, o aluno receberá um certificado de conclusão do programa Elabora e da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que será emitido digitalmente.

O cadastro para participar das lives do Elabora poderá também ser utilizado para os mais de 60 cursos nas áreas de sustentabilidade; saúde e bem estar; gestão, administração e empreendedorismo; tecnologia e gastronomia, disponíveis no Portal do Cate. Todas as formações quando concluídas garantem ao estudante um certificado digital.

Elabora Digital – Lives gratuitas

Quando: Semanalmente no Portal do Cate

Horário: 8h às 10h

Transmissão: www.cate.prefeitura.sp.gov.br

Capacitação: gratuita