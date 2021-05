Portal do Cate recebe cursos nas áreas de gestão, logística e elétrica da Fundação Paulistana

Os quatro cursos do projeto FOCO da Fundação Paulistana, da Prefeitura, chegam em versão on-line ao Portal do Cate. As atividades estão disponíveis na plataforma www.cate.prefeitura.sp.gov.br/cursos com aulas para qualificação profissional de Assistente Administrativo, Assistente de Recursos Humanos, Assistente Financeiro e Assistente de Logística. Adaptados para a versão virtual, os cursos têm duração de 30 horas cada, e os alunos que completam essa carga horária recebem o certificado de conclusão.

O programa FOCO foi oferecido em versão presencial em 2019 e capacitou 178 profissionais que aumentaram significativamente suas chances de atuar em gestão, logística e na área administrativa. Em 2020, no contexto de enfrentamento à pandemia, foi possível capacitar outras 75 pessoas.

Conteúdo programático

Os alunos vão conhecer os principais processos utilizados nas empresas e instituições públicas no curso de Assistente de Recursos Humanos. O profissional estará qualificado para atuar como apoio em ações de recrutamento, seleção e integração, treinamento e desenvolvimento de pessoas, retenção, avaliação de desempenho e na elaboração de planos de cargos e salários. O profissional também estará apto a ajudar em ações de promoção da qualidade de vida e segurança no trabalho nas corporações.

O curso de Assistente de Logística capacita o futuro profissional para o trabalho no apoio à coordenação da cadeia de suprimentos, exercendo atividades auxiliares na aplicação de procedimentos de logística como recebimento, armazenagem, movimentação, expedição e distribuição de materiais e produtos; além de colaborar no controle das operações logísticas na perspectiva da multimodalidade.

O aluno que escolher assistir às aulas de Assistente Financeiro será capacitado para executar atividades relacionadas aos departamentos de contas a pagar e receber, controle de movimentação bancária, acompanhamento de fluxo de caixa, lançamentos contábeis para controle de execução orçamentária, preenchimento de formulários, guias e gestão de documentos. Além de identificar e atender a demanda interna da instituição que atua.

No curso de Assistente Administrativo os profissionais vão desenvolver competências para atuar no apoio aos setores de diversas áreas de gestão como administrativos, contábeis, finanças, produção, logística, vendas e recursos humanos. Trabalhando em instituições públicas ou privadas, observando os procedimentos operacionais e a legislação. O profissional irá exercer atividades elaborando e arquivando documentos diversos, atendendo fornecedores, clientes e o público em geral.

Elétrica de baixa tensão

Os quatro cursos que compõem o projeto FOCO chegam ao portal do Cate acompanhados de outra importante qualificação oferecida pela Fundação Paulistana: Introdução à Elétrica.

Trata-se da versão on-line de Elétrica de Baixa Tensão. O aluno recebe o certificado após concluir as dez horas de aula e pode atuar no conserto e reparo em quadros de energia residenciais.