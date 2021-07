Poupatempo alerta: exclua agendamento ao desistir dos serviços presenciais

Durante o período de restrições impostas pela pandemia do coronavírus, o Poupatempo tem empenhado esforços para manter o atendimento ao público, seja com a ampliação dos serviços digitais ou mesmo com o funcionamento das unidades, seguindo as diretrizes do Plano São Paulo.

Para que isso seja possível, algumas medidas devem ser respeitadas, entre as quais estão a diminuição na capacidade e circulação de pessoas no interior dos postos, a oferta de serviços que ainda não estejam disponíveis no portal e aplicativo do programa, priorizando aqueles serviços que necessitam ser feitos pessoalmente, como a emissão do RG, transferência interestadual e mudança na característica dos veículos, e a necessidade de agendamento de data e horário para ser atendido. Por isso, o Poupatempo solicita aos cidadãos a cancelarem o agendamento sempre que não puderem comparecer no horário marcado.

Excluindo um agendamento

Assim como para realizar um agendamento, o cancelamento do atendimento também é muito simples e rápido pelos canais digitais. Basta o usuário acessar sua conta no portal www.poupatempo.sp.gov.br ou no app Poupatempo Digital, clicar em ‘Meus Agendamentos’ e, em seguida, na opção ‘Excluir Agendamento’.

Atualmente, cerca de 30% dos que agendam não comparecem às unidades. O diretor da Prodesp, Murilo Macedo, explica a importância da ação. “Com os postos do Poupatempo atendendo uma quantidade reduzida, nosso esforço é para que todo o cidadão que realmente precise passar pelo atendimento presencial tenha acesso ao serviço o quanto antes. Por isso, solicitamos àqueles que eventualmente não possam comparecer na data marcada, que façam o cancelamento e deem a possibilidade de outra pessoa utilizar a vaga disponível”.

Pensando em facilitar cada vez mais a vida da população, o Poupatempo também oferece no portal cartilhas com orientações sobre os serviços mais solicitados, inclusive com o passo a passo para quem deseja agendar ou cancelar um atendimento. Quem preferir, também pode acessar no portal e na página do programa no Youtube (youtube.com/poupatemposp) vídeos tutoriais de como concluir diversos atendimentos pela internet.

Com o início da pandemia, em março do ano passado, a Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado que administra o Poupatempo, acelerou o processo de digitalização dos serviços, para melhor atender a população. Já são 137 opções e até o fim deste ano, o objetivo é chegar a 180 serviços digitais, e a mais de 240 em 2022.

Hoje, cerca de 80% dos atendimentos do Poupatempo são online. Entre os mais procurados, estão a pesquisa de pontuação, habilitação, licenciamento, as funcionalidades da vacinação contra a Covid-19, além da emissão do Atestado de Antecedentes Criminais, consulta de IPVA, entre outros. Tudo feito pelo portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital ou totens de autoatendimento.