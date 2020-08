Poupatempo e Detran serão unificados a partir da próxima semana, anuncia governo de SP

O vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, anunciou na tarde desta quarta-feira (12) que o Poupatempo irá incorporar à sua gestão todos os serviços oferecidos pelo Detran do estado, ampliando assim as unidades do Poupatempo de 75 para 340.

“É a maior expansão do Poupatempo em seus 23 anos de história. As unidades existentes, portanto, crescerão quatro vezes até o final do nosso governo. Para expandir o programa nessa dimensão nós estamos unificando o Detran junto ao Poupatempo. A partir de agora Detran e Poupatempo são um único local de atendimento ao público e essas unidades são transformadas em postos presenciais do Poupatempo ao longo dos próximos 2 anos”, afirmou Garcia.

Além de expandir a capilaridade dos serviços prestados, a medida resultará em atendimento público de forma presencial e pelo celular, por meio do Poupatempo Digital, para todos os municípios paulistas.

O governo também prometeu que os novos postos serão mais modernos. “As pessoas serão atendidas nas novas unidades com mais comodidade, de forma simples, eficiente e com toda segurança – e contando também com um maior leque de serviços prestados, além daqueles referentes a CNH e documentação veicular”, disse o Diretor-Presidente do Detran.SP, Ernesto Mascellani.

Os atendimentos presenciais, que estavam suspensos por conta de pandemia de coronavírus, serão retomados na próxima segunda-feira (19).