Poupatempo e o Detran.SP enviarão RG e CNH por correios a partir de segunda (20)

A partir da próxima segunda-feira (20), o Poupatempo e o Detran.SP enviarão, gratuitamente, os RG e as Carteira Nacional de Habilitação (CNH) por meio dos Correios. Com isso, o beneficiário não precisará se deslocar até uma das unidades dos serviços.

Além de modernizar o atendimento, no qual facilita a vida de quem precisa retirar os documentos, a medida serve também para evitar aglomerações em razão da pandemia do coronavírus (Covid-19).

De acordo com a gestão estadual, os primeiros a receberem as postagens serão os atendidos em março para solicitação de RG. Na semana seguinte, a entrega será de CNHs emitidas entre janeiro e março. Em outra etapa, Poupatempo e Detran.SP contemplarão pedidos de Carteiras de Identidade em atendimento nos meses de janeiro e fevereiro.

Ao todo serão entregues 195 mil documentos que já estão prontos, sendo 130 mil RGs e 65 mil CNHs. A entrega será realizada nos endereços de cadastros e não haverá cobrança pelo recebimento do documento em casa.

Caso o cidadão não receba a correspondência em até três semanas, deve entrar em contato por meio dos canais de atendimento ao cidadão: o Fale Conosco, no portal do Poupatempo ou o Fale com o Detran.SP.