Poupatempo lança cartilhas para auxiliar uso de serviços digitais

O Poupatempo, programa de atendimento público ao cidadão, gerenciado pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado de São Paulo -, lança nesta quinta-feira (11/03) uma nova versão de cartilhas, com as principais informações sobre os serviços digitais oferecidos pelo programa.

O material foi produzido para auxiliar e esclarecer, de forma remota, segura, com eficiência e qualidade, dúvidas frequentes dos cidadãos. O objetivo é facilitar a vida da população durante a solicitação de serviços, sem a necessidade deslocamentos. Neste momento, todas as 82 unidades do Poupatempo estão fechadas, com atendimento presencial suspenso, em função da classificação de todo o Estado para a fase vermelha do Plano São Paulo.

As cartilhas estão disponíveis no site www.poupatempo.sp.gov.br e quem acessar poderá consultar o passo a passo para os principais serviços públicos oferecidos no portal e aplicativo Poupatempo Digital. O material traz orientações sobre como baixar o app, criar login nos canais digitais do Poupatempo, ter acesso a documentos, como Carteira de Habilitação, Atestado de Antecedentes Criminais, Licenciamento, transferência de veículos, Carteira de Trabalho, Título de Eleitor, IPVA, seguro-desemprego, além de outros atendimentos relacionados à Educação, Nota Fiscal Paulista e Sabesp, por exemplo.