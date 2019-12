Poupatempo realiza inscrição para alunos que estão fora da rede pública de ensino

A partir de hoje (17/12), terça-feira, todos os postos de Poupatempo do Estado de São Paulo realizarão inscrições de novos alunos interessados em ingressar na rede pública de ensino. O cadastro deverá ser feito pessoalmente mediante a agendamento prévio.

A ação acontece em parceria com a Secretaria de Estado da Educação e busca ampliar a oferta de possibilidades aos cidadãos que desejam continuar os estudos. Poderão inscrever-se estudantes de outras redes, de outros estados ou países que não estão matriculados em escolas estaduais ou municipais do Estado de São Paulo.

O agendamento poderá ser feito por meio do portal do órgão, pelo aplicativo SP Serviços ou pelos totens de autoatendimento, presentes em shoppings, supermercados, estações de Metrô e CPTM.

No dia os interessados deverão levar o RG ou a certidão de nascimento, além do comprovante de endereço do estudante. Já para os menores de 18 anos é necessário estar acompanhado pelo representante legal, devidamente identificado. Concluída a inscrição, o cidadão receberá um comprovante para acompanhamento do resultado de sua matrícula.

As informações para a inscrição na rede pública de ensino estão disponíveis no Guia de Informações do Poupatempo, no portal ou pelo aplicativo SP Serviços. Todos os detalhes sobre a matrícula escolar 2020 podem ser consultadas no site.