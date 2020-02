Pra não ficar parado: Veja o esquema de trânsito em Santana neste Carnaval 2020

Para não ficar preso no trânsito durante a festa de Carnaval, que começará amanhã (21), a Prefeitura preparou um esquema especial de trânsito em torno em torno do Sambódromo, Santana.

Segundo a gestão municipal, equipes da SPTrans, da CET e do Departamento de Transportes Públicos (DTP) estarão de plantão dentro e fora do Sambódromo para facilitar o acesso aos que forem participar da festa.

A SPTrans reforçou o atendimento dos ônibus para transportar os foliões que forem assistir aos desfiles dos grupos Especial e de Acesso. Duas linhas especiais foram ativadas para fazer o trajeto das estações de metrô Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul) e Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha) para o Sambódromo.

179A/10 Metrô Tietê-Anhembi | Opera nos dias 21/02 a 24/02 e 29/02

Horários de funcionamento:

Metrô Tietê-Anhembi (ida) – das 17h até 1h30

Anhembi- Metrô Tietê (volta) – das 5h até 9h

879A/10 – Metrô Barra Funda-Anhembi | Opera sexta-feira (21/02), sábado (22/02) e domingo (23/2)

Horários de funcionamento:

Metrô Barra Funda-Anhembi (ida) – das 17h até 1h

Anhembi-Metrô Barra Funda (volta) – das 5h até 9h

A cobrança de passagem de ônibus se manterá normal, no valor de R$ 4,40, e todos os ônibus aceitarão todas as modalidades de Bilhete Único normalmente.

O Atende +, serviço de atendimento com vans adaptadas para pessoas com deficiência física severa, também transportará grávidas, idosos, pessoas com IMC acima de 40 e pessoas com mobilidade reduzida. Um total de 94 veículos sairá das estações Tietê e Barra Funda do Metrô, Posto da CET na Avenida Olavo Fontoura e do Pavilhão do Anhembi nos dias de desfiles, em direção ao Sambódromo.

A CET preparou um esquema especial de trânsito para as principais vias de acesso ao Sambódromo, organizando interdições e desvios nas imediações do Anhembi. Mais informações acesse o site da prefeitura (clique aqui). https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/noticias/?p=293714

O DTP organiza, em cinco bolsões de embarque distintos, o serviço de táxis para atender ao público dos desfiles de Carnaval no Sambódromo. O funcionamento será de acordo com a demanda de foliões no local, e a lista de locais pode ser consultada no site (clique aqui). https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/noticias/?p=293806