Pré-natal garante gestação mais saudável para a mãe e a criança

A gravidez é um período de muitos cuidados. Quando a mulher suspeita que possa estar grávida, deve ir à Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua casa com os documentos pessoais ou o cartão SUS. Na cidade de São Paulo há 468 UBSs que oferecem atendimento integral às gestantes.

Após fazer o teste de gravidez e receber o resultado positivo é iniciado o processo de pré-natal. A futura mãe é cadastrada e novos exames são solicitados.

Na lista estão análises de sangue para pesquisa de anemia, diabetes, hepatite B e C, sífilis, HIV e outras doenças ou alterações; ultrassonografia obstétrica inicial e também exame de urina. Segundo a área técnica de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a infecção urinária é uma das principais causas de bebês prematuros.

O pré-natal é o momento em que a grávida será avaliada e examinada por profissionais de saúde com o objetivo de diagnosticar qualquer variação que possa interferir na gravidez.

Prevenção de doenças

Iniciando precocemente o acompanhamento com uma série de exames, prescrições e encaminhamento de acordo com a necessidade, a gestante receberá informações sobre prevenção de doenças que podem afetar seu bebê como a hipertensão arterial, diabetes, sífilis, HIV, toxoplasmose, hepatite e outras. Se houver risco pré-existente ou se a enfermidade for diagnosticada nesta fase, a chance de cura será muito maior. Um requisito muito importante é não faltar às consultas e exames agendados.

Quando a gravidez é considerada de baixo risco o acompanhamento é realizado alternadamente, a cada mês, pelo médico e enfermeiro. O intervalo de consultas varia de acordo com o caso. Em geral, é mensal até o 7º mês e, após este prazo, tornam-se mais próximas.

Se for de alto risco, a paciente será acompanhada, ainda, por um médico especializado. E esse cuidado vai até o parto do bebê. Sim, o pré-natal não tem “alta”: só termina no dia em que a criança nasce. Cada fase da gestação é marcada por dúvidas, sintomas e receios e a futura mamãe não precisa ter medo de perguntar ou procurar ajuda.

No município, além das 468 UBSs, mais de 1.574 equipes de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e 151 equipes de Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) visam fortalecer a Atenção Básica na cidade de São Paulo.

Com a diretriz de Planejamento Reprodutivo da SMS, as mulheres contam com maior acesso aos métodos contraceptivos e podem planejar sua família para o momento certo. A capital também disponibiliza o canal Alô Mãe, pelo número 0800 200 0202.

As teleoperadoras do serviço gratuito são enfermeiras especializadas em obstetrícia, que darão todas as orientações e encaminhamentos necessários para cada caso ou dúvida das mamães.

Dicas fundamentais

As mulheres devem dar atenção especial aos seguintes itens abaixo:

– Alimentação e hidratação;

– Ganho de peso e inchaços;

– Movimentação do bebê;

– Praticar exercícios físicos regulares, mesmo que sejam somente caminhadas;

– Entender e seguir as receitas e calendário de consultas e exames;

– Não faltar à agenda do pré-natal;

– Não ter vergonha ou receio de contar ou perguntar algo. Toda dúvida deve ser respondida.

A maternidade e a Covid-19

O receio natural da Covid-19 pode gerar atrasos no acesso ao diagnóstico e tratamento tanto da doença causada pelo coronavírus, como de qualquer intercorrência do pré-natal. Mesmo no ápice da pandemia, o serviço não foi interrompido.

Os casos de grávidas e puérperas com indícios de Covid-19 estão sendo monitorados com contatos telefônicos pelas unidades de saúde e pelo protocolo de medicamentos e cuidados necessários para as pacientes que podem permanecer em suas residências.

A futura mãe deve procurar uma unidade de saúde se houver dúvidas sobre sintomas respiratórios. As equipes estão prontas prioritariamente para este atendimento.

As maternidades do município de São Paulo, tanto sob gestão municipal como estadual, mesmo seguindo o critério de proximidade da residência da gestante, estão aptas para atender, internar ou encaminhar todas as grávidas para hospitais com maior recurso. Os leitos especializados para o atendimento Covid-19 estão sendo adaptados constantemente para receber estas pacientes.

Os cuidados fundamentais de distanciamento social, utilização de máscaras e higienização constante das mãos e das superfícies devem ser redobrados pelas gestantes e puérperas.